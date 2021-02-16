также в разделеПроисшествия
В Венгрии украинец на грузовике устроил разгром в центре города 11
Вчера оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе 8
В Польше группа грузин напала с ножами на украинцев 21
180 украинских туристов застряли на Занзибаре 41
В Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося туриста 81
ООС: Боевики бьют из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия 13
Умер посол Украины в Китае 22
Названы имена трех военных, погибших под Новолуганским 25
На Донбассе погибли трое бойцов ООС 29
Вспышку гепатита А зафиксировали в Одесской области 15
За сутки боевики дважды нарушили перемирие 13
В пяти областях ограничено движение транспорта 31
Хмельницкая АЭС отключила энергоблок в аварийном порядке 70
Из-за обвала пристройки во Львове погиб человек 11
Из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Украине 12
Боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня 11
ОБСЕ: Больше всего гражданских на Донбассе погибли из-за мин 10
На Донбассе подорвался военный 39

В Новой Каховке Херсонской области в квартире одного из домов обнаружили тела четырех человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 9:50 в полицию обратилась председатель ОСМД одного из домов в Новой Каховке. Женщина рассказала, что жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. В то же время соседи говорят, что в ее квартире горит свет и работает телевизор. Для проверки по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники ГосЧС.

С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь.

Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Предварительному осмотру судмедэксперта следов насильственной смерти у граждан не выявлено.

Сейчас проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших. Событие предварительно квалифицируется по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги