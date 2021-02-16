В Новой Каховке Херсонской области в квартире одного из домов обнаружили тела четырех человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 9:50 в полицию обратилась председатель ОСМД одного из домов в Новой Каховке. Женщина рассказала, что жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. В то же время соседи говорят, что в ее квартире горит свет и работает телевизор. Для проверки по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники ГосЧС.

С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь.

Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Предварительному осмотру судмедэксперта следов насильственной смерти у граждан не выявлено.

Сейчас проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших. Событие предварительно квалифицируется по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай».