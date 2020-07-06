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В Новой Каховке Херсонской области полицейские задержали мужчину, который причастен к пожару в пятиэтажке, сообщает пресс-служба областного главка.

5 июля в 14:45 в полицию поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже и крыше жилого дома в Новой Каховке. На место выехала следственно-оперативная группа Новокаховского отдела полиции. Полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома.

На месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает человек, который злоупотребляет спиртными напитками. Сегодня соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию.

Пообщавшись с мужчиной, полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

В настоящее время полиция задержала его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Напомним, 5 июля в Новой Каховке на Херсонщине произошел пожар в пятиэтажке по улице Букина, 20, огонь уничтожил всю шиферную крышу. 

 
ForUm

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