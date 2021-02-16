также в разделеЭкономика
В Нафтогазе озвучили себестоимость добычи украинского газа
Гетманцев: В ближайшее время ВР примет закон о растаможке «евроблях» за €1000 20
Украина полностью отказалась от вывоза отработанного ядерного топлива в РФ 49
Стоимость биткоина приблизилась к $50 тысячам 8
В Укрэнерго уверяют, что отключений потребителей не будет 11
В Нафтогазе озвучили шаги Украины, если «Северный поток-2» не достроят 64
В Раде хотят запретить импорт электроэнергии из РФ 14
Яйца и сахар за год подорожали на 50% 18
Кабмин упростил условия получения ипотеки под 7% 13
В Кабмине озвучили размер компенсации за электроотопление 41
Гетманцев: Пройти 2021 без транша МВФ будет гораздо труднее 19
Коболев: Газсбыты держат украинцев в заложниках 17
Эксперт: Пауза в переговорах Украины с МВФ обвалит гривню 27
Доля Нафтогаза на рынке газа для населения увеличилась в 5 раз 31
Энергоблок ХАЭС подключили к сети, это позволит не импортировать э/э из России 42
Витренко: Добытый в Украине газ идет на нужды населения 20
Украинская делегация подписала в ОАЭ контракты на $3 миллиарда 33
СМИ: Бывшего топ–менеджера «Нафтогаза» подозревают в 150-миллионных убытках государству 14

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и румынская энергетическая компания OMV Petrom заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи газа в Украине, сообщает пресс-служба компании.

 

Нафтогаз и OMV Petrom начнут анализ возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря.

Согласно решению правительства, Нафтогаз уже подал документы для получения 36 спецразрешений для разведки указанных участков.

Отмечается, что OMV Petrom является для Нафтогаза ценным и авторитетным партнером с инвестиционным потенциалом, знаниями и соответствующим опытом работы в регионе.

Ранее компания OMV Petrom открыла перспективное месторождение Нептун в Черном море, имеет знания и технологии в области бурения на шельфе и доказанный опыт успешной и эффективной разработки участков на суше в румынских Карпатах, регионе, который имеет общую геологическую историю с Карпатским регионом Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги