Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и румынская энергетическая компания OMV Petrom заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи газа в Украине, сообщает пресс-служба компании.

Нафтогаз и OMV Petrom начнут анализ возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря.

Согласно решению правительства, Нафтогаз уже подал документы для получения 36 спецразрешений для разведки указанных участков.

Отмечается, что OMV Petrom является для Нафтогаза ценным и авторитетным партнером с инвестиционным потенциалом, знаниями и соответствующим опытом работы в регионе.

Ранее компания OMV Petrom открыла перспективное месторождение Нептун в Черном море, имеет знания и технологии в области бурения на шельфе и доказанный опыт успешной и эффективной разработки участков на суше в румынских Карпатах, регионе, который имеет общую геологическую историю с Карпатским регионом Украины.