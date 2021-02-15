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Украина сможет поднять вопрос о переносе точек передачи газа европейским покупателям с западной на восточную границу Украины в ходе переговоров о заключении нового контракта на транзит газа после 2024 года, при условии, что проект «Северный поток-2» не будет реализован.

Такое мнение выразил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка», передает УНИАН.

«Я считаю, мы достигли существенных успехов в борьбе с «Северным потоком-2», и, если этот проект не произойдет, тогда можно будет возвращаться к дискуссии с россиянами относительно переноса этих точек после завершения действующего транзитного контракта, что произойдет в 2024 году», - сказал Коболев.

При этом он отметил, что относится к возможности переноса точек с некоторым скептицизмом.

«Я с некоторым скептицизмом отношусь к возможности переноса точек поставок газа на восточную границу Украины из-за жесткой позиции российского монополиста «Газпрома», который делает все, чтобы этого не произошло», - сказал Коболев.

 
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