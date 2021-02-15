Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter пригласил российского президента Владимира Путина побеседовать с ним в новой соцсети Clubhouse. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это интересным предложением, но напомнил, что Путин не использует социальные сети, сообщает Русская служба ВВС.

«Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» - написал Маск, отметив официальный аккаунт Кремля в соцсети.

За три часа твит Маска набрал почти 90 тысяч лайков.

Ответ Кремля пришел в понедельник. «Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение», - сказал Песков журналистам.

«Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому начала проверим все это, а потом уже будем реагировать», - пообещал представитель Кремля.

Социальная сеть Clubhouse была создана весной 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. и быстро приобрела популярность на фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Общение в соцсети происходит в формате аудиосообщений, попасть туда можно только по приглашению одного из участников. Пользователи общаются в виртуальных тематических «комнатах», которые они создают сами.

Росту популярности соцсети поспособствовало участие знаменитостей: в беседах через Clubhouse были замечены, в частности, основатель Facebook Марк Цукерберг, актер Эштон Катчер и Илон Маск.

Основатель Tesla ранее уже не раз писал твиты и комментарии к ним на русском языке.

В мае прошлого года он написал в реплаях к одному из постов, что ему «очень нравится звучание русского языка». Вскоре после этого он по-русски ответил на твит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в котором тот просил главу НАСА передать Маску привет.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», - написал тогда американский миллиардер.

В январе Маск по-русски ответил на твит «Роскосмоса» о 114-й годовщине со дня рождения конструктора Сергея Королева: «Он был великолепен».