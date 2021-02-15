также в разделеОбщество
15 февраля. Картина дня
ZIK подал в суд на Зеленского из-за санкций 7
СБУ накрыла российскую сеть интернет-агитаторов 13
Осужденному за нападение на Гандзюк вынесли еще один приговор 45
«Экс-заместителю министра информации ДНР» сообщили о подозрении 13
В Украине за 3 года обнаружили 390 случаев неэтичной рекламы 20
Степанов: Первая партия COVID-вакцины «немного задерживается» 17
С Грымчака сняли электронный браслет 13
И.о. ректора КНУ им.Шевченко Губерский судится с ОО «Красный Губер» 11
Дела Майдана: Первый обвинительный акт по спецпроцедуре направлен в суд 22
У Мемориала памяти жертв Афганской войны установили цветы от Зеленского и Разумкова 17
В четырех областях Украины ограничено движение грузовиков 26
СМИ: В Горловке взорвали авто одного из командиров боевиков 69
Житель Черниговщины соврал об убийстве отчима, чтобы ему почистили снег 14
На Луганщине задержали парней, повредивших памятник добровольцам 15
В Украине за сутки госпитализировали более 1100 человек с COVID-19 41
ГБР расследует гибель трех военных на Донбассе 11
Суд освободил из-под стражи подозреваемого в убийстве Окуевой 22

В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12-18 градусов, на северо-востоке, Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской, часть Черкасской, -17-22 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем во вторник в большинстве областей -7-14 градусов. На Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4-9 градусов. На Закарпатье днем ​​ожидается теплая погода, от 2 мороза до 2 тепла.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в западных областях – юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

В Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16-18 градусов, в окрестностях до -20 градусов, днем ​​-8-10 градусов. 

17-18 февраля в Украине местами снег, поэтому морозы ослабнут, но только в дневные часы. Затем градуса снова пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
13
Теги