Вечером в прошлый четверг, 11 февраля, в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на группу граждан Украины, сообщило Польское радио.

По информации следователей, причиной драки стали конфликты между мужчинами, возможно, по национальному признаку.

Четверо взрослых иностранцев напали на группу трех других иностранцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.

Сейчас однозначно неизвестно, что стало мотивом преступления. Однако все указывает на то, что это были конфликты между мужчинами, вероятно, из-за национального происхождения. Известно, что один из раненых мужчин после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи.

Драку увидел один из жителей соседнего дома и сообщил об инциденте в полицию и скорую помощь. Потом оказалось, что убитые мужчины – это граждане Украины, а злоумышленники – граждане Грузии. Все они являются жителями Мендзиходзкого уезда Великопольского воеводства, работники местных фирм.

Пострадавшим с многочисленными ножевыми ранением оказали медицинскую помощь, а полиция вскоре задержала четырех преступников. Граждан Грузии арестовали и предъявили обвинение, за которые им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы. Пострадавших украинцев госпитализировали, одного из них должны были прооперировать.