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С 2018 до октября 2020 Госпродпотребслужба обнаружила 390 случаев распространения рекламы, нарушающей этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегающей правилами приличия и содержащей утверждения, которые дискриминируют по половому признаку. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата Марины Бардиной, касающийся изменений в закон «О рекламе» относительно противодействия дискриминации по признакам пола.

По результатам рассмотрения дел 84 рекламные объявления были остановлены. В 302 случаях авторы рекламы получили штрафы всего на сумму свыше 3,5 млн грн, из которых 350 тыс. были уплачены добровольно, а остальные штрафов взыскиваются через суд.

В будущем таких нарушителей может стать больше, если Верховная Рада примет изменения в закон «О рекламе», в частности, по противодействию дискриминации по признаку пола.

«Комитет по гуманитарной политике Верховной Рады поддержал законопроект, который вносит изменения в закон «О рекламе» относительно противодействия дискриминации по признаку пола (№3427). Мы однозначно приветствуем это решение и считаем, что национальное рекламное законодательство нужно совершенствовать», - отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Действующая редакция закона «О рекламе» не имеет прямой нормы, запрещающей использовать сексистские изображения или высказывания в объявлениях. Поэтому большая часть рекламы, которая является дискриминационной по признаку пола, остается за пределами правового поля, и запретить ее невозможно.

В сферу ответственности Госпродпотребслужбы относится, в частности, защита прав потребителей рекламы.
ForUm

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