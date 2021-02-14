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Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский будет находиться в ОАЭ с официальным визитом 14−15 февраля. Он проведет ряд встреч с целью углубления сотрудничества между двумя странами и подписания ряда документов.

 

Украина примет участие во всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью эмиратскому информагентству WАМ.

«Да, конечно. Мы просто не можем пропустить такое важное мировое событие, как "Экспо-2020», - сказал Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил руководство ОАЭ за то, что, несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, в декабре прошлого года было завершено строительство павильона Украины, и сейчас там продолжаются внутренние работы.

«На Всемирной выставке в Дубае наша страна будет представлена на высоком уровне. Могу сообщить, что архитектурный образ павильона Украины воплощает идею колоса пшеницы. Он будет 15 метров высотой, поэтому надеюсь, вы теперь сможете его легко узнать и посетить. Пшеница является важным символом для украинцев, и желтый цвет на нашем флаге как раз и символизирует пшеничное поле и готовность внести вклад в мировую продовольственную безопасность», - рассказал Зеленский.
ForUm

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