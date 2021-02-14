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За прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди українсьских защитников не было.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовки.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 14 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, боевики хотят сорвать режим прекращения огня, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
ForUm

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