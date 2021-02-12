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Служба безопасности Украины в Черкасской области предупредила нелегальную продажу арсенала военных средств поражения представителям криминальных кругов, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, организатор, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении тяжкого преступления, пытался из-за решетки наладить сбыт оружия и боеприпасов. К противоправной деятельности он привлек своего посредника на свободе.

Товар для продажи злоумышленники хранили в тайнике, оборудованном на территории заброшенного складского помещения в Смелянском районе. Своих клиентов они подыскивали через собственные связи в криминальных кругах.

Правоохранители задержали посредника на попытке сбыта:

- реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель» производства РФ;

- четырех противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26;

- двух килограммов взрывчатки;

- трех гранатометных выстрелов;

- трех гранат;

- двух тысяч патронов различного калибра.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение участнику группировки о подозрении.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Проверяется информация о нелегальной переправке оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.
ForUm

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