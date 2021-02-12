Служба безопасности Украины в Черкасской области предупредила нелегальную продажу арсенала военных средств поражения представителям криминальных кругов, сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, организатор, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении тяжкого преступления, пытался из-за решетки наладить сбыт оружия и боеприпасов. К противоправной деятельности он привлек своего посредника на свободе.
Товар для продажи злоумышленники хранили в тайнике, оборудованном на территории заброшенного складского помещения в Смелянском районе. Своих клиентов они подыскивали через собственные связи в криминальных кругах.
Правоохранители задержали посредника на попытке сбыта:
- реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель» производства РФ;
- четырех противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26;
- двух килограммов взрывчатки;
- трех гранатометных выстрелов;
- трех гранат;
- двух тысяч патронов различного калибра.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение участнику группировки о подозрении.
Продолжается следствие для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Проверяется информация о нелегальной переправке оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.
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