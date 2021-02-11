Евросоюз поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом с финансированием в размере 40 млн евро, который будет реализовываться в шести странах Восточного партнерства.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение представительства ЕС в Украине.

Проектно сумма 40 млн евро финансируется Европейским Союзом и будет реализоваться ВОЗ в течение трех лет в Украине, Грузии, Молдове, Беларуси, Армении и Азербайджане.

Цель проекта - обеспечить комплексную поддержку внедрения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации, а также укрепления рутинной системы иммунизации.

«ВОЗ была и остается ключевым партнером ЕС, и сейчас, когда открывается доступ к иммунизации от COVID-19, мы рады продолжать работать бок о бок для обеспечения готовности Украины принять вакцины и начать прививки», - отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Сначала средства будут использованы на поддержку первого этапа подготовки и развертывания с акцентом на ближайшие потребности в таких стратегических программных направлениях: планирование, оборудование и материалы, подготовка медработников и проведение информационных кампаний.

С начала 2020 году ЕС мобилизовал более 190 млн евро, чтобы помочь Украине бороться с вызовами COVID-19.

Для передачи в Украину медицинского оборудования и материалов из Чешской Республики, Эстонии, Польши и Словакии был активирован Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

ЕС также предоставляет Украине экстренную макрофинансовую помощь на сумму 1,2 млрд евро, чтобы помочь ограничить экономические последствия пандемии.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.