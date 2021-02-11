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В Одессе правоохранители задержали 48-летнего мужчину по подозрению в систематическом изнасиловании жены и двух дочерей.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщила пресс-служба облглавка. Его действия квалифицированы по частям 2 и 4 статьи 152 Уголовного кодекса.

Об издевательствах мужчины над своей семьей в правоохранительные органы сообщили посторонние люди. Сами жертвы насилия настолько были запуганы неоднократно судимым за тяжкие преступления правонарушителем, что держали все в тайне не один год.

Дочерей, одна из которых до сих пор несовершеннолетняя, мужчина начал развращать, когда им было по 13 и 16 лет. Пока было возможно, он убеждал девочек в том, что все, что с ними происходит, является нормой, а когда те стали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивания.

По словам девушек, они не решались рассказать о преступных действиях отца матери, потому что очень его боялись (одна из них находилась в таком страхе, что даже задумывалась о самоубийстве). Кроме того, женщина и сама была жертвой домашнего тирана и насильника.

Сейчас в уголовном производстве, начатом по факту изнасилования, продолжается досудебное расследование. В его рамках назначен ряд экспертиз. Фигурант задержан в процессуальном порядке. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям правонарушителя, побудившим одну из его дочерей покончить с жизнью. Сейчас эта информация проверяется.
ForUm

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