11-12 февраля синоптики прогнозируют сильный, мокрый снег, метели и похолодание. На период осложнения погодных условий с 7:00 11 февраля будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Как отметили в КГГА, такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты. Городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Напоминаем, на 8 въездах в Киев развернуты пункты обогрева для водителей.