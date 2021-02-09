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На 8 въездах в Киев силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям развернуты пункты обогрева для водителей в местах отстоя крупногабаритного транспорта, сообщила пресс-служба КГГА.

Районные в городе Киеве государственные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть.

Пункты обогрева расположены на въездах в город по направлениям: Обухов-Днипро, Одесса, Борисполь-Харьков, Вышгород-Овруч, Ирпень-Ковель, Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары-Чернигов.

Спасательные палатки установлены с соблюдением всех правил противопожарной безопасности.

Напомним, в столице продолжает действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в город. Такое ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.
ForUm

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