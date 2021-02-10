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Розничные сети АЗС 10 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

В частности, все бензины в сети «БРСМ-Нафта» в среднем подорожали на 30 коп./л, ДТ – на 8 коп./л:  А-92 — до 23,87 грн/л, А-95 — до 24,87 грн/л, ДТ — до 23,25 грн/л. На станциях UPG на 30 коп./л подорожали только бензины.

На станциях Glusco бензины подорожали на 20-70 коп./л, дизтопливо — на 20 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на Glusco подорожал до 27,15 грн/л, А-95 — до 28,15 грн/л, ДТ — до 27,15 грн/л.

В сети KLO ДТ подорожало на 20 коп./л, до 26,99 грн/л. «Укр-Петроль» подняла цены на все виды топлива на 40-50 коп./л.  Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 13-17 коп./л: А-92 – до 23,48 грн/л, А-95 – до 24,46 грн/л, ДТ – до 23,30 грн/л.

На заправках BVS, Chipo, «Рур Груп» и «Авантаж 7» цены на топливо выросли на 10-50 коп./л (см. табл.).
ForUm

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