Обвинения бывшего президента Грузии, председателя украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеет никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеской иностранном государстве Грузии. Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене», – говорится в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. «Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД заявили, что одним из недавних резонансных случаев, когда украинцам за рубежом понадобилась защита своего государства, стало задержание органами власти Грузии яхты, на борту которой находились два гражданина Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и гражданин Грузии Михаил Батурин. «Обвинения в адрес МИД Украины в бездеятельности в этом деле необоснованны и вводят общественность в заблуждение. Этот вопрос находится среди основных приоритетов работы украинского посольства в Тбилиси. Посольство провело многочисленные встречи с представителями грузинских властей и руководством прокуратуры, чтобы добиться их освобождения. Консул нашего посольства помог обеспечить связь задержанных украинскими с родными. МИД Украины и посольство в Грузии направили соответствующие ноты и выступили с ходатайствами взять задержанных граждан Украины на поруки. Украинские дипломаты делают все возможное и невозможное для освобождения яхтсменов, ведь Украинское государство никогда не бросает своих на произвол судьбы», – подчеркнули в министерстве.

«Пользуемся случаем, чтобы еще раз призвать органы власти Грузии к быстрому и беспристрастному рассмотрению этого дела, изменению меры пресечения и освобождению указанных граждан Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили обвинил посла Украины в Грузии Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, назвав его взяточником и коррумпированным чиновником.