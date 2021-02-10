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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг обсудили проведение учений «Нерушимая устойчивость» (Coherent Resilience) в Одессе в сентябре этого года.

Об этом Шмыгаль сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции со Столтенбергом, передает УНИАН.

«Мы предложили Альянсу наше видение практического масштаба применения Партнерства расширенных возможностей. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Альянсом в области безопасности в Черном море. Сегодня мы с генеральным секретарем НАТО господином Столтенбергом обсудили перспективы углубления практического сотрудничества с Альянсом, подготовку стадии реализации штабных учений в Черном море, которые называются «Нерушимая устойчивость» и будут проведены в Одессе в сентябре 2021 года», - сказал Шмыгаль.

Отдельно Шмыгаль напомнил, что президент Украины в ежегодном послании к Верховной Раде отмечал, что Украина в этом году намерена начать строительство двух военно-морских баз на Черном и Азовском морях.

«Мы будем делать это и в пределах заложенного бюджета, а в этом году 5,93% ВВП - это самый большой бюджет на безопасность и оборону нашего государства за последние годы. И, кроме того, это также будет делаться в рамках сотрудничества с нашими британскими партнерами, которые выделяют под это соответствующие кредитные средства, и сейчас эта программа в работе», - сказал Шмыгаль.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.
ForUm

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