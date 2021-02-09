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В Одессе участника антимайдана Владимира Цаплина, который обвиняется в покушении в 2014 году на проукраинского активиста, одного из лидеров местного Евромайдана Андрея Юсова, отпустили на свободу.

Как передает УНИАН, сегодня Приморский районный суд, который приостанавливал работу из-за ложного сообщения минирования, все-таки огласил приговор обвиняемому, который, покушаясь на жизнь активиста, тяжело ранил его соседа – курсанта морского вуза Евгения Кипоренко. После ранения этот мужчина передвигается в инвалидной коляске.

Согласно решению суда, Цаплин приговорен к 12 годам лишения свободы.

В то же время, как заявил председательствующий в заседании судья Вадим Коваленко, Цаплин, согласно «закону Савченко», уже отбыл наказание, находясь в СИЗО, и поэтому подлежит освобождению.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших – Юсова, Кипоренко и правоохранителя Сергея Кардаша, который получил травмы при задержании Цаплина. В частности, Цаплин должен выплатить Кипоренко компенсацию за нанесение морального и материального вреда в размере более 1,5 млн грн, а также по 112 тыс. грн – Юсову и Кардашу.

19 сентября 2014 года злоумышленник – участник местного антимайдана – нанес три огнестрельных ранения молодому мужчине, которого перепутал с его соседом – одним из лидеров местного Евромайдана, в то время руководителем Одесской областной организации партии «УДАР» Андреем Юсовым.

23 июня 2015 года Приморский районный суд Одессы вынес приговор обвиняемому Владимиру Цаплину – 15 лет лишения свободы, а также обязал его выплатить более 1,5 млн грн за нанесение морального и физического ущерба потерпевшему – соседу Юсова.

Позднее дело вернули на новое рассмотрение по формальным основаниям – Цаплину вовремя не разъяснили, что к рассмотрению его дела можно привлечь присяжных.

Сегодня, 9 февраля, неизвестный «заминировал» Приморский райсуд, в котором утром должны были огласить приговор Цаплину.
ForUm

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