Весна в Украину придет рано, хотя март и удивит морозной погодой и снегом.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает НВ.
По ее словам, в конце февраля в Украину придет потепление, но оно будет недолгим. Зима в Украине закончится не раньше середины марта.
Климатолог также отметила, что «экстремальными» будут апрель и май — ожидаются огромное количество осадков в виде дождей.
«Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать», — объяснила она.
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