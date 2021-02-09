Весна в Украину придет рано, хотя март и удивит морозной погодой и снегом.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает НВ.

По ее словам, в конце февраля в Украину придет потепление, но оно будет недолгим. Зима в Украине закончится не раньше середины марта.

Климатолог также отметила, что «экстремальными» будут апрель и май — ожидаются огромное количество осадков в виде дождей.

«Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать», — объяснила она.