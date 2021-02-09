РФ запретила ввоз из Украины ряда ключевых компонентов ходовой части грузовых вагонов.

Соответствующее постановление правительства РФ от 6 февраля опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно дополняет аналогичный документ от 29 декабря 2018 г., пишет Интерфакс.

Речь идет о литых боковых рамах и надрессорных балках для вагонных тележек, а также колесных осях (как в собранном, так и в разобранном виде), колесных пар, самих колес, а также заготовках для них.

Постановление от 2018 г. также запрещает ввоз в РФ этих компонентов, перемещаемых через территорию Украины.