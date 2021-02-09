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При президенте Украины будет создан Совет по развитию общего среднего образования. Соответствующий указ будет опубликован сегодня, заявил Владимир Зеленский на форуме «Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления», который начался в Киеве во вторник.

Он отметил, что образование и наука – это стратегически важные направления для Украины, хотя долгие годы государство уделяло недостаточно внимания этой сфере.

Кроме того, Зеленский обещает, что в этом году были повышены заработные платы для педагогов, и власть и в дальнейшем будет искать механизмы и средства для того, чтобы «работники образования почувствовали престиж своей профессии».

«Важным направлением для нас сегодня является также профессиональное и профессионально-техническое образование. За эти годы о нем практически забыли и, можно сказать, почти разрушили. Как следствие, сегодня в нашей стране катастрофически не хватает квалифицированных рабочих кадров. Поэтому совместно с представителями этого звена была создана стратегия и начато возрождение профессионального образования в Украине», - заявил Зеленский.

Что касается высшего образования, то, согласно указу президента, правительство готовит стратегию его развития на следующие 10 лет, государственную программу по восстановлению и развитию сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования в Украине иностранцев.

«Мы будем бороться за наших прекрасных студентов, за иностранных студентов, а украинские вузы должны готовить конкурентоспособных в современном мире людей», - подчеркнул глава государства.

«Хочу заверить – в лице президента Украины наше образование всегда будет иметь надежного союзника. Если угодно - лоббиста интересов наших педагогов. Я готов со своей стороны помогать в реализации всех ваших инициатив, всех ваших шагов, всех реформ для развития украинского образования. В этом контексте я хочу сообщить, что сегодня будет опубликован указ о создании при президенте Совета по развитию общего среднего образования. Знаю, что на этот шаг ждали давно, и сегодня он будет сделано», - сообщил Зеленский.
ForUm

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