также в разделеОбщество
В Харькове задержали адвоката, пытавшегося подкупить следователя ГБР 7
Международный суд ООН завершит рассмотрение дела MH17 не ранее 2023 5
В Украине из-за снегопада заблокирован ряд участков дорог 18
В Украине накрыли банду, торговавшую поддельными водительскими правами 18
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов и получили ответ 13
В Украине – 2656 новых случаев COVID-19 24
Степанов: До апреля-мая карантин усиливать не будут 12
Минздрав хочет обеспечить всем доступ к вакцинам до конца года 10
8 февраля. Картина дня 16
Pfizer планирует почти вдвое сократить время выпуска COVID-вакцины 13
ОАСК отклонил иск Тупицкого к УГО 20
Скандальную Бильченко отстранили от преподавания в НПУ им. Драгоманова 34
Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт «представительства МИД РФ в Крыму» 10
В Раде предлагают усилить наказание за нападения на врачей 11
Мэр Львова вывел сотрудников горсовета убирать снег 14
Кулеба: Возобновление безвиза с ЕС станет серьезным тестом на единство 20
Кампания по COVID-вакцинации в Украине может продлиться до 2022 года 12
Суд в деле МН17 ушел на перерыв до 15 апреля 24

Правительство Федеративной республики Германия предоставит Украине 13,1 миллиона евро в поддержку в борьбе с COVID-19 и преодолении последствий пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Целью этого проекта является усиление способности медицинских учреждений противодействовать угрозам и последствиям пандемии путем их энергоэффективного обновления и обеспечения необходимым медицинским оборудованием.

Для этого правительство Германии выделяет через государственный банк развития Германии KfW гранты в общем объеме 13,1 млн евро, которые будут направлены на обновление инфраструктуры и оснащение современными медицинскими приборами и средствами защиты 12 учреждений первичной и вторичной (специализированной) медицины, расположенных в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в контролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей. Проект будет реализован Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) в течение трех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги