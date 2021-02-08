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В Великобритании более 12 млн человек получили первую дозу вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой BBC.

Британское правительство стремится предложить вакцину всем 15 миллионам наиболее уязвимых людей страны до середины февраля, включая людей старше 70 лет, медицинских работников и людей с тяжелыми заболеваниями.

Правительство уверен, что достигнет цели, и уже к маю ставит цель предложить вакцину каждому британцу старше 50 лет.

Благодаря ранним быстрым закупкам Великобритания меньше страдает от проблем с задержкой производства вакцин, чем страны Европейского Союза.

ВОЗ уже призвала Великобританию поделиться избыточными дозами вакцины после вакцинации уязвимых групп. Если все вакцины, заказанные Британией, будут утверждены и поставлены, в стране будет втрое больше вакцин, чем нужно.

Ежедневные случаи заболевания в Великобритании продолжают снижаться, но все еще остаются высокими - в воскресенье подтверждено 15845 новых инфекций.

Еще 373 человека умерли в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

 
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