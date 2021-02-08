Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием.

Как передает Укринформ, об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинах Кейт О'Брайен.

«Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности», - заверила она,

По ее словам, не существует никакой вакцины, вызывающей бесплодие.

О'Брайен также опровергла предположение о том, что вакцины от COVID-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а химические вещества, содержащиеся в них - наносить вред здоровью.

«Вакцины, имеющиеся у нас есть, - безопасные», - подчеркнула она.