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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием.

Как передает Укринформ, об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинах Кейт О'Брайен.

«Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности», - заверила она,

По ее словам, не существует никакой вакцины, вызывающей бесплодие.

О'Брайен также опровергла предположение о том, что вакцины от COVID-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а химические вещества, содержащиеся в них - наносить вред здоровью.

 «Вакцины, имеющиеся у нас есть, - безопасные», - подчеркнула она.

 
ForUm

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