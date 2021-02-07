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В российской колонии вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи умер гражданин Украины Владимир Здоренко. Крымчанин скончался утром 5 февраля.

Об этом сообщает крымская правозащитная группа со ссылкой на ведущего эксперта Регионального центра прав человека Романа Мартыновского.

По словам Мартыновского, Владимир Здоренко, 1971 года рождения умер утром в субботу в ИК-1 Адыгеи России.

Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.

В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением Международного гуманитарного права, отмечают правозащитники.
ForUm

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