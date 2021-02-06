Нацбанк Украины рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты - e-гривны. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в Facebook.

«Национальный банк Украины также продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты — е-гривны, исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну», — заявил Шевченко.

По словам главы НБУ, в 2016 году Украина одной из первых в мире начала изучение возможности выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC).

«В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате „пилота“ мы получили много как интересных выводов, так и новых открытых вопросов. И это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы пока исследуем не только мы, но и другие центробанки», — добавил Шевченко.

Глава Нацбанка отметил, что в конце прошлого года НБУ начал опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений о перспективах внедрения е-гривны в Украине.

Напомним, международные резервы Украины в январе сократились до $28,8 млрд.