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Министерство социальной политики Украины при содействии Группы «Нафтогаз» упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения — бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячной цене газа, ведь теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.

Министерство довело до структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций упрощенную процедуру информирования о смене поставщика для льготных категорий населения и получателей субсидии, а также отметило, что в условиях противоэпидемических мероприятий и с целью предотвращения распространения COVID-19 местные управления социальной защиты населения не должны требовать от получателей льгот и субсидий дополнительного подтверждения или справок об изменении поставщика.

Данное нововведение упрощает процедуру обмена информацией для всех поставщиков на рынке и органов социальной защиты населения: производить обмен данными они могут в электронном формате, а газоснабжающие компании не обязаны предоставлять дополнительные сведения, не предусмотренные Положением о порядке назначения жилищных субсидий и Порядком предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме.
ForUm

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