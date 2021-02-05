Несмотря на заявления отдельных политиков и ряда СМИ, в Украине нет никаких проблем с изданием русскоязычных книг, а произведения писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина можно приобрести в центре Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я мог бы подробно рассказать, что по данным Книжной палаты, включая прошлый год, «Мастера и Маргариту» в Украине выдавали 39 раз. Что этот роман есть в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргариты» выдано 14 разрешений», - сказал он.

Зеленский отметил, что только одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано во ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита».

«Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма. Короче говоря, новость о запрете Булгакова в Украине - это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба», - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, в самом центре Киева можно свободно приобрести книги, изданные на русском языке. Однако некоторые СМИ, народные депутаты и эксперты, игнорируя этот факт, вводят общество в заблуждение.

«Отвечу цитатой уже другого писателя, российского оппозиционера Бориса Акунина: «Хуже зло то, что добром прикидывается». Как по мне, очень подходит вышеупомянутым товарищам, вышеупомянутым СМИ. Они, кстати, точно так же врали, что Украина запретила книги Акунина», - отметил Зеленский.