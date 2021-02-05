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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что санкции, введенные Украиной в отношении отдельных китайских компаний, не повлияют на поставки в страну вакцины Sinovac от коронавируса.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

«Никаких сбоев в поставках вакцин не предвидится», - сказал Степанов.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Между тем Украина ввела санкции против ряда юридических и физического лица, среди которых инвесторы корпорации «Мотор Сич».

Согласно документам, опубликованным на сайте  президента, введены санкции на 3 года против компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, владеющей 10% акций компании «Мотор Сич», китайской компании Beijing Skyrizon, которая хочет купить акции предприятия, а также связанных с ними предприятий.

В списке санкций находятся Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, которые принадлежат Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., которая контролирует Beijing Skyrizon.

Кроме того, под санкции попал гражданин Китая Ван Цзин - основной акционер Beijing Xinwei и Beijing Skyrizon.

Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, аннулирование официальных визитов и переговоров относительно заключения соглашений.
ForUm

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