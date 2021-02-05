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При условии ограниченного доступа к вакцине от коронавируса прививки тех, кто переболел, могут перенести.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, передает Укринформ.

«Есть ограниченный доступ к вакцине. Если у нас не будет сбоя в графике поставок, или другие вещи, то мы можем рекомендовать отсрочить вакцинацию людей, которые переболели, на 3-6 месяцев, поскольку после болезни у них может быть защита в этот конкретный период времени», - сказал Ляшко.

Он отметил, что в целом вакцинироваться людям, которые переболели коронавирусом, можно, если это не будет прописано в инструкции производителя иммунобиологических препаратов.

По словам Ляшко, болезнь в анамнезе не является противопоказанием к вакцинации.

Как сообщал Укринформ, в феврале Украина получит первый транш мРНК-вакцины производства Pfizer-BioNTech от COVAX в количестве 117 тыс. доз. В последующих поставках ожидаются вакцины производства AstraZeneca/Oxford. Вакцинация должна начаться с 15 февраля и будет проходить в 5 этапов. На первом из них планируется вакцинировать более 300 тыс. человек.
ForUm

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