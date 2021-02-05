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Российская актриса, которая в Крыму снималась в сериале «Непотопляемая», получила 3 ​​года запрета въезда в Украину, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госпогранслужбы.

Актрису обнаружили в аэропорту «Борисполь». Иностранка прилетела в Украину вчера рейсом из Стамбула.

Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала «Непотопляемая», в котором исполняла главную роль.

Из-за нарушения украинского законодательства русскую пограничники привлекли к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Ее вернули в страну вылета.
ForUm

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