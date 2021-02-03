Более 90% граждан Украины поддерживают акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Респондентам задавался вопрос: «В январе 2021 в ряде областей прошли акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как Вы относитесь к этим протестных акций?». 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают.
Не поддерживают эти протесты 6,3% респондентов, а 2,6% — затруднились ответить на вопрос.
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