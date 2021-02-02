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На днях сотрудники оперативной группы военной контрразведки Службы безопасности Украины при штабе ОТУ «Север» получили и реализовали оперативную информацию о незаконном и бесконтрольном хранении значительного количества боеприпасов в заброшенном промышленном здании неподалеку Углегорской ТЭС в Светлодарске Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины был проведен осмотр здания, в результате которого обнаружены и изъяты следующие военные средства поражения:

- дымовая шашка ДМ-11 - 2 ед.

- взрыватель МВЧ-62 к противотанковой мине ТМ-62М - 2 ед.

- хвостовая часть выстрела ПГ-9 - 3 ед.

- главная часть выстрела ПГ-9С - 3 ед.

- главная часть выстрела ПГ-7М - 1 ед.

- главная часть выстрела ПГ-7С - 14 ед.

- выстрел ПГ-9С - 246 ед.

- выстрел ПГ-9С с пороховыми частями - 70 шт.

- пороховая часть к выстрелу ПГ-9С - 300 шт.

- пороховой заряд ОГ-15П - 20 ед.

- пороховой заряд ОГ-15ПМ - 12 ед.

- пороховой заряд ОГ-9П - 33 ед.

- бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля (БЗТ) 12,7 мм - 166 ед.

- бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля (БЗТ) 14,5 мм - 289 ед.

- зажигательная пуля мгновенного действия (МДЗ) 14,5 мм - 192 ед.
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