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Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX, предприниматель Илон Маск решил временно покинуть соцсеть Twitter. Освоем решении он объявил в микроблоге, передает УНИАН.

Между тем, на какое время Маск берет перерыв и по какой причине, в своем сообщении он не уточнил.

Илон Маск завел аккаунт в соцсети летом 2009 года. В настоящее время на его страницу подписаны 44,8 млн читателей. 

В основном изобретатель постит в Twitter информацию, которая касается SpaceX и разработок Tesla, выкладывает захватывающие фото и видео запуска ракет.
ForUm

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