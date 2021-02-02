Сегодня, 2 февраля, в центре Одессы в двухэтажном жилом аварийном доме произошло обрушение лестничной клетки, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Около 08:00 в службу спасения «101» поступила информация о разрушении лестничной клетки в жилом доме по ул. Польский спуск, 5.

Как выяснилось, рухнула лестничная клетка в двухэтажном жилом доме, который числится аварийным.

Спасатели по выдвижной лестнице эвакуировали четверых человек из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

От ГосЧС привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава.



