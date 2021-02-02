также в разделеПроисшествия
«Вырубил охранников топором»: задержан поджигатель «Эпицентра» в Первомайске
На Николаевщине горит «Эпицентр К» 14
В Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 человек 21
Под Киевом от отравления угарным газом погибли три человека 10
Вчера боевики 5 раз обстреляли украинские позиции 9
В зоне ООС во время дежурства пропал военный 24
На Луганщине перевернулся грузовик с 26 тоннами мазута 10
Вчера в Карпатах спасателям пришлось искать пятерых туристов 10
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов за сутки 9
После обстрелов на Донбассе ранены двое военных 10
В нескольких областях ограничено движение фур из-за снегопада 18
В Украине остаются обесточенными более 100 населенных пунктов 12
На Донбассе ранены двое украинских военных 15
Смертельное ДТП произошло в Днепропетровской области 27
Боевики сбросили боеприпас над позициями ВСУ, ранены двое военных 16
На Черниговщине водитель насмерть сбил беременную женщину 23
В Черновцах произошел конфликт со стрельбой, пострадали два человека 23
Непогода обесточила 358 населенных пунктов 15

Сегодня, 2 февраля, в центре Одессы в двухэтажном жилом аварийном доме произошло обрушение лестничной клетки, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Около 08:00 в службу спасения «101» поступила информация о разрушении лестничной клетки в жилом доме по ул. Польский спуск, 5.

Как выяснилось, рухнула лестничная клетка в двухэтажном жилом доме, который числится аварийным.

Спасатели по выдвижной лестнице эвакуировали четверых человек из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

От ГосЧС привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги