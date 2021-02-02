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Вчера, 1 февраля, в Киеве спецназовцы и оперативники задержали лиц, которые обстреляли авто на Оболони, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Происшествие произошло вчера вечером на проспекте Степана Бандеры. По данному факту начато уголовное производство.

В ходе проведения специальной полицейской операции по розыску лиц, причастных к стрельбе, были задействованы все наряды и патрули города. В результате кратковременного преследования спецназовцы и сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленников в Голосеевском районе:

«Менее чем за час столичные оперативники и работники полка особого назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки на территории Голосеевского района Киева. В салоне находились двое мужчин. Их задержали. Из автомобиля изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу. В течение ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства. Мужчин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия», - сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъято для экспертного исследования.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

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