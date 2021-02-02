Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции на фоне уменьшения количества случаев COVID-19.

Об этом он сказал на брифинге 1 февраля, передает Укринформ.

По его словам, третью неделю подряд количество новых случаев COVID-19 во всем мире уменьшается.

В то же время глава ВОЗ отметил, что во многих странах все еще увеличивается количество случаев заболевания, но на глобальном уровне ситуация обнадеживающая.

«Это свидетельствует о том, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные санитарные мероприятия, сможем предотвратить распространение инфекции и спасти жизни», - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что в мире уже наблюдалось снижение заболеваемости COVID-19, и тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.

«По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других», - подчеркнул директор ВОЗ.

По его словам, контроль за распространением вируса спасает жизнь сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов, и это помогает обеспечить эффективность вакцин.