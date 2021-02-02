Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцины против коронавируса могут понадобиться «на долгие годы».

Об этом она заявила после совместного заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DW.

«Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса», - заявила Меркель в Берлине.

По ее словам, несмотря на все проблемы, власти рассчитывают соблюсти данное ранее обещание о том, что каждый житель Германии получит возможность сделать прививку до конца лета.

«Заявление о том, что мы сможем предложить каждому гражданину прививки до конца третьего квартала, может быть подтверждено», - сказала канцлер.

По словам Меркель, это обещание может быть выполнено даже при таком негативном сценарии, когда два фармацевтических производителя, Johnson&Johnson и Curevac, вопреки ожиданиям, не получат одобрение на разработанные ими вакцины.