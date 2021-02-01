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В январе 2021 года налоговые поступления в государственный бюджет, контролируемые Государственной налоговой службой, составили 33,3 млрд грн, что в 1,5 раза больше показателя за январь 2020 года, сообщает пресс-служба ГНС.

«На январь 2021 года плановый показатель составлял 29,9 млрд грн, а фактические поступления составили 33,3 млрд грн. По сравнению с январем 2020 года собрано на 10,9 млрд грн больше, или в 1,5 раза», - сказано в сообщении.

Отмечается, что рост поступлений происходит по сравнению с началом 2020 года, когда экономика и ГНС работали на полную мощность без карантина.

«Положительные тенденции наполнения государственного бюджета продолжаются в 2021 году - это результаты работы по детенизации, начатой ГНС в мае 2020 года», - сказано в сообщении.
ForUm

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