Киевский прокурор Александр Тахтаров, который кошмарит легальный бизнес незаконными проверками и арестами, прошел переаттестацию. Об этом пишут Вести в материале «Сомнительная служба и необъяснимые доходы киевского прокурора Александра Тахтарова».

В прошлом налоговик, а ныне прокурор, Тахтаров работает в Киевской местной прокуратуре №8 с 2016 года. За годы службы он прославился «особо теплыми отношениями» с бизнесом. Тахтаров регулярно просит суд арестовать счета и имущество, направить проверяющих и взятие под стражу. При этом большинство этих дел заканчиваются оправдательными приговорами, а иногда и компенсациями морального ущерба бизнесменам, пострадавшим от действий прокурора Тахтарова. Например, уголовные дела в отношении ООО «Еврокопи», ООО «Века Буд», ООО «Строительная Компания «Старс», ООО «Растрас», ООО «Центрсервисбуд» и другие.

Вести указывают: схема, в которой правоохранительные органы сначала «наезжают» на бизнес, а затем «решают» созданные ими же проблемы, — популярный способ заработка среди недобросовестных прокуроров и полицейских. «Огромное число дел прокурора Тахтарова, в которых подсудимых сначала подозревают, а потом оправдывают, — может указывать на то, что этих людей угрозами таки заставили заплатить. Либо на то, что в делах изначально не было состава преступления, и прокурор ввел суд в заблуждение. Одиозный прокурор Тахтаров не руководствуется законами. Он зарабатывает любыми доступными способами», — пишут Вести.

Свои коррупционные деяния Тахтаров маскирует банальным незнанием. Так, он получил отказ суда в вызове свидетеля на допрос, поскольку направил его с помощью мобильного приложения, а не почтового письма, как предполагает закон. Тахтаров также заваливает суд ходатайствами о проведении проверок по уголовным делам, вопреки тому, что проверки не могут быть мерой обеспечения уголовных производств, а следственный судья вовсе не имеет права рассматривать такие ходатайства.

На незаконные действия прокурора Тахтарова указывают также его декларации о доходах. В 2015-2016 годах он декларировал минимальную зарплату в 5,7 тыс. грн в месяц, старую «Мазду» и квартиру в Ирпене, которую арендовал у, вероятно, родного брата — Евгения Тахтарова. С 2017 года зарплата прокурора стала расти: он купил Mitsubishi ASX 2012, квартира по неизвестным причинам перешла Тахтарову в «бесплатное пользование». В 2019 году прокурор задекларировал уже 15 тыс. долларов наличными и два депозита. «Откуда деньги? Конечно, связи и прокурорская «корочка» тут ни при чем. Не имеет отношения к делу и сверхпопулярный среди коррумпированных силовиков и прокуроров метод: «наехать» на бизнес, припугнуть проверками или даже тюрьмой, чтобы потом, получив от них деньги, притормозить открытое уголовное дело», — говорится в материале Вестей.