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По данным международных организаций, в 2020 году уровень бедности в Украине вырос до 50%, а за чертой бедности живет около 19 млн украинцев.

Об этом во время согласительного совета депутатских фракций и групп заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Поэтому, по ее словам, в своей работе на V-й сессии Верховная Рада должна сосредоточиться не только на принятии законов, но и на стратегии качественных изменений в жизни людей.

«Мы ожидаем от правительства выполнения постановления Верховной Рады о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги». Однако увеличение объемов финансирования субсидий путем внесения изменений в госбюджет на 2021 не решает проблемы системно», - отметила она. Вице-спикерка констатировала, что в Украине растет бедность, а коронакризис только ухудшил положение людей.   

«Поэтому Верховная Рада должна ставить перед Кабмином задачу срочно утвердить новую стратегию борьбы с бедностью в Украине до 2030 года. Преодоление бедности - задача №1 Целей устойчивого развития ООН. К 2030 году наше государство должно в четыре раза сократить уровень бедности, в частности, путем ликвидации ее крайних форм», - подчеркнула Кондратюк.

Она отметила, что последняя Стратегия преодоления бедности в Украине, утвержденная правительством в 2016 году, была рассчитана до 2020 года. «Новая стратегия отсутствует. А она должна базироваться на трудовой, а не на социально-дотационной основе, с задачей по повышению пенсий до уровня прожиточного минимума», - заявила Кондратюк.
ForUm

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