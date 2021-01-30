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Федеральное бюро расследований подтвердило, что две самодельные бомбы были заложены возле офисов Демократической и Республиканской партий неподалеку Капитолия за день до его штурма, передает CNN.

В обновленном объявлении о розыске минера отмечается, что бомбы заложили между 19:30 и 20:30 5 января, в ночь перед штурмом Капитолия. Их длина была около 20 см. Бомбы были сделаны из оцинкованной стали и наполненные взрывчатым веществом. К ним был прикреплен таймер.

До сих пор неизвестно, почему устройства не взорвались. По одной из версий, причиной могли стать неправильно установленные таймеры, по другой — неправильно подключенные батареи таймеров. 

Следователи рассматривают версию, что бомбы были частью плана по отвлечению внимания правоохранителей от Капитолия, когда сторонники 45-го президента Дональда Трампа начали штурм здания. Устройства были размещены на видном месте.

ФБР увеличило награду за поимку минера до $100 тысяч. Бюро также обнародовало фотографию подозреваемого. На ней изображен мужчина в серой толстовки с капюшоном и с рюкзаком в руках, обут в кроссовки Nike Air Max Speed ​​Turf.
ForUm

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