Федеральное бюро расследований подтвердило, что две самодельные бомбы были заложены возле офисов Демократической и Республиканской партий неподалеку Капитолия за день до его штурма, передает CNN.

В обновленном объявлении о розыске минера отмечается, что бомбы заложили между 19:30 и 20:30 5 января, в ночь перед штурмом Капитолия. Их длина была около 20 см. Бомбы были сделаны из оцинкованной стали и наполненные взрывчатым веществом. К ним был прикреплен таймер.

До сих пор неизвестно, почему устройства не взорвались. По одной из версий, причиной могли стать неправильно установленные таймеры, по другой — неправильно подключенные батареи таймеров.

Следователи рассматривают версию, что бомбы были частью плана по отвлечению внимания правоохранителей от Капитолия, когда сторонники 45-го президента Дональда Трампа начали штурм здания. Устройства были размещены на видном месте.

ФБР увеличило награду за поимку минера до $100 тысяч. Бюро также обнародовало фотографию подозреваемого. На ней изображен мужчина в серой толстовки с капюшоном и с рюкзаком в руках, обут в кроссовки Nike Air Max Speed ​​Turf.