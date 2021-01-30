На Кубе в горном восточном районе страны потерпел крушения военный вертолет. В результате аварии погибли все, кто был на борту - пять человек.

Об этом пишет Reuters.

В кратком заявлении Кубинских революционных вооруженных сил говорится, что самолет врезался в "возвышенность" после того, как покинул восточную провинцию Ольгин для короткой поездки в провинцию Гуантанамо. Больше никакой дополнительной информации не предоставляют.

В заявлении говорится, что причина крушения расследуется.