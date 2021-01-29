Печерский суд не принимал решений о возбуждении уголовных дел в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление опубликовано на странице суда в Facebook.

Пресс-служба сообщает, что «следственный судья Печерского райсуда

удовлетворил жалобу адвоката Телешецкого, действующего в интересах Андрея Деркача и обязал уполномоченных лиц Офиса генпрокурора, внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению (сообщению) нардепа Деркача от 10 августа 2020 о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование.

По заявлению Деркача усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий.

«Учитывая значительный общественный интерес, который вызывается разного рода высказываниями в отношении пятого президента Украины и действующего президента США, пресс-служба суда просит не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решений, принятых Печерским районным судом Киева и их сути», - говорится в заявлении.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Печерский райсуд столицы обязал возбудить два уголовных дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джозефа Байдена.