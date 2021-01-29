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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на публикации, содержащие гимн России.

«В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав», - говорится в сообщении РКН, передает Интерфакс.

В ведомстве считают, что «блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны».

«Обращаем внимание российских владельцев каналов, размещающих свой контент на данной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги»,- говорится в сообщении РКН.
ForUm

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