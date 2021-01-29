За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.