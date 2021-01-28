Московский областной суд признал законным арест российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, сообщает Meduza.

Сегодня Московский областной суд рассматривал апелляцию по жалобе адвокатов на решение Химкинского суда арестовать Навального на 30 суток.

Навальный физически не присутствовал на заседании, его доставили в комнату видеосвязи в СИЗО «Матросская тишина».

Защита Навального указывала в жалобе на целый ряд несоответствий действующим законам. Например, что суд первой инстанции постановил «продлить срок задержания» Навального до 30 суток, а Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает только «заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток».

«Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд», — заявил Навальный.

Он допустил, что для него приготовили камеру в «Матросской тишине» еще до того, как его самолет летел из аэропорта Внуково в Шереметьево.

Представитель прокуратуры в ходе заседания не поддержал апелляционную жалобу защиты Навального, назвав ее необоснованной.

Сторонники Навального призвали выйти на акцию в его поддержку 31 января.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.

21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.