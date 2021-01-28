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Служба безопасности Украины объявила в розыск одного из главарей незаконных вооруженных формирований «ДНР» по прозвищу «Абхаз».

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Контрразведчики и следователи СБУ установили, что гражданин РФ в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка» террористической «ДНР».

Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения.

Сейчас фигурант скрывается от правоохранителей на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области и непризнанной республики Абхазия. Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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