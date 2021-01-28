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Президент Владимир Зеленский подписал указ № 27/2021 «О стипендиях, премии и гранты президента Украины в сфере образования».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, документ предусматривает учреждение президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты; премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам; грантов на обучение за рубежом.

«Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину», - отметил Зеленский.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины в двухмесячный срок должен разработать и утвердить порядок назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов Президента. Также правительство должно предусматривать в государственном бюджете Украины расходы на соответствующие выплаты.
ForUm

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